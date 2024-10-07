 أوستن وجالانت يشددان على الالتزام بردع إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوستن وجالانت يشددان على الالتزام بردع إيران


نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:12 ص

شدد وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف جالانت على التزامهما بردع إيران وشركائها والمدعومين منها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وذكر البيان، أن أوستن تحدث مع جالانت، الأحد، لمناقشة "أفعال إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد أوستن، لجالانت، دعم الولايات المتحدة لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار أوستن، بحسب البيان، إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرات كبيرة في المنطقة للدفاع عن جنودها وموظفيها وتوفير المزيد من الدعم والحيلولة دون المزيد من التصعيد.

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