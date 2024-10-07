يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم بعيد ميلاده الـ 72 وللمرة الـ 21 وهو في منصب الرئاسة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وكما في السنوات السابقة، من المقرر أن يحتفل الرئيس بوتين بعيد ميلاده في مقر عمله.

وكقاعدة عامة، يبدأ بوتين في تلقي التهاني من الزعماء الأجانب في شكل برقيات ومكالمات هاتفية في الصباح.

في النصف الأول من اليوم، من المقرر أن يعقد بوتين عددا من اجتماعات العمل الخاصة، وفي المساء من المقرر أن يلتقي رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذين سيصلون إلى موسكو قبيل قمة الرابطة المقررة غدا الثلاثاء.