روسيا تعلن اعتراض طائرات مسيرة استهدفت منطقة تيومين الغنية بالنفط في غرب سيبيريا

أعلنت السلطات الروسية، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة هاجمت منطقة تيومين الغنية بالنفط في غرب سيبيريا، وسط تضارب في التقارير حول حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وقالت الإدارة الإقليمية إنه تم رصد ثلاث طائرات مسيرة وتحييدها في مقر إحدى الشركات بمدينة تيومين، عاصمة المنطقة، موضحة أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين.

وتقع تيومين على بعد أكثر من ألفي كيلومتر من خط الجبهة، في الجزء الآسيوي من روسيا.

وإذا كانت الطائرات المسيرة تم إطلاقها من أوكرانيا، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى جبال الأورال.

وقال البيان إن "التدخل السريع لخدمات الطوارئ حال دون انفجار الطائرات المسيرة".

وأضاف البيان أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار.

لكن قناة "إكسيلينوفا" الأوكرانية ذكرت، عبر تطبيق تليجرام، أنه تم استهداف مصفاة نفط، إلا أن الصورة المرفقة، التي قدمت كدليل، لم تظهر سوى أضرار طفيفة في جدار واق أمام خزانات النفط.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة الصورة ومما إذا كانت التقطت من تيومين.