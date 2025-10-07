نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ الغربية سبل تطوير المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى بالمحافظة

بحث الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سبل التعاون في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بحضور السيد محمود عيسى، نائب المحافظ وقيادات من الوزارة والمحافظة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين قطاعات الوزارة والمحافظات لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على تنفيذ مبادرة جديدة لتوصيل الأدوية إلى منازل مرضى التأمين الصحي من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية وفرع التأمين الصحي بالغربية، لتخفيف عناء الانتقال وضمان استمرارية العلاج في المواعيد المحددة.

وأضاف “عبد الغفار” أن الاجتماع شهد الاتفاق على تشغيل قسم الأورام بمستشفى طنطا العام لنقل بعض المرضى من مستشفى أورام طنطا، لتخفيف الضغط وتيسير الوصول إلى الخدمات الطبية. كما تم مناقشة إدراج مستشفى قطور المركزي ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير، مع دراسة احتياجاته من التجهيزات ورفع كفاءته الإنشائية.

وأشار إلى مناقشة حل مشكلة إجراءات الحماية المدنية لمستشفى صدر بسيون، تمهيدًا لفتحها وتشغيلها، مع حلول مؤقتة عاجلة تشمل تزويد المستشفى بحنفيات إطفاء لتأمين بيئة العمل، إلى جانب نقل خدمات مستشفى بسيون المركزي إليها لحين إكمال التطوير.

ولفت “عبد الغفار” إلى أن نائب الوزير، عقب الاجتماع، تفقد مستشفى أورام طنطا، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين بشأن فترات الانتظار الطويلة، ووجّه بإعادة تنظيم العمل وجدولة المواعيد لتقليل التكدس وضمان سرعة العلاج. كما وجّه بتوفير نواقص الأدوية فوراً، مع أولوية لكبار السن والحالات الحرجة، وتسريع إجراءات قرارات العلاج على نفقة الدولة لتيسير الأمور على المرضى.

واختتم نائب الوزير الجولة بتفقد موقع إنشاء مركز أورام طنطا الجديد، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن آخر التطورات، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل بطاقة 244 سريرًا، تشمل 26 سريرًا لنخاع العظم، و12 سريرًا للأطفال، و34 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية جراحية، و160 سريرًا داخليًا. ووصلت نسبة التنفيذ إلى 48%، مع التسليم المقرر في مارس 2026، مشدّدًا على تسريع الأعمال وتقديم الموعد.

