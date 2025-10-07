نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة على مستشفيي بسيون المركزي وحميات بسيون بالغربية

• ويُوجّه بنقل الخدمات إلى مستشفى الصدر



في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل الميداني والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ليلية مفاجئة على مستشفى بسيون المركزي ومستشفى حميات بسيون بمحافظة الغربية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد خلال جولته بمستشفى بسيون المركزي قسم الاستقبال والطوارئ، واطّلع على آلية العمل داخل مكتب الدخول، ووجّه بضرورة توافر مفاتيح دولاب الطوارئ مع الفريق القائم بالعمل في كل نوبة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، كما وجّه برفع كفاءة مبنى المستشفى، وإنشاء استراحة للمرضى ومرافقيهم.

وأضاف “عبد الغفار” أن الجولة شملت تفقد الأقسام الداخلية ووحدة الرعاية المركزة، حيث اطمأن نائب الوزير على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ووجّه بتشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة أحد المباني غير المستخدمة داخل نطاق المستشفى، ودراسة حالته الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نائب الوزير تفقد مستشفى حميات بسيون، حيث شملت الجولة المرور على جميع الأقسام لمتابعة انتظام تقديم الخدمة، ولاحظ وجود نواقص في بعض الأصناف الدوائية، ووجّه بتوفيرها خلال ساعات.

وأكّد “عبد الغفار” أن نائب الوزير وجّه بتشكيل لجنة لحصر الاحتياجات من الأدوية والتجهيزات والمستلزمات بالمستشفيين، موكداً أهمية المتابعة المستمرة لسد أي عجز فورًا، كما حرص نائب الوزير على الاستماع إلى آراء المرضى ومرافقيهم حول مستوى الرعاية المقدمة، موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الأمن والنظافة في المستشفيين لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه بناءً على نتائج الزيارة، وجّه نائب الوزير مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية بنقل الخدمات الطبية والعمل موقتاً إلى مستشفى الصدر ببسيون، تمهيداً لبدء أعمال رفع كفاءة مستشفى بسيون المركزي وتطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع وتحسين بيئة العمل للعاملين بالمستشفى.

رافق نائب الوزير خلال الجولة المهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور مينا الجزار مدير الادارة العامة للعمليات والتشغل بالوزارة إلى جانب فريق المراجعة الداخلية والحوكمة.