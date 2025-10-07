 منح جائزة نوبل في الفيزياء لـ3 علماء بأمريكا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 1:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

منح جائزة نوبل في الفيزياء لـ3 علماء بأمريكا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 1:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 1:09 م

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لكل من جون كلارك، وميشيل هـ. ديفوريت، وجون م. مارتينيس لما حققوه من اكتشافات في مجال ميكانيكا الكم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك