منح جائزة نوبل في الفيزياء لـ3 علماء بأمريكا

الـ 3% أكبر من 7%.. وزير العمل يرد على جدل خفض العلاوة السنوية: أنا مش ظالم
وزير العمل: أي عامل بلا عقد سأعتبره عقدا دائمًا.. والمنشأة ستقع تحت طائلة القانون والعقوبات
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم للشباب من الدور الأول
تناولوا الخمور وخرجوا للتنزه.. الداخلية تكشف تفاصيل «الفعل الفاضح» داخل سيارة على طريق المحور
برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لكل من جون كلارك، وميشيل هـ. ديفوريت، وجون م. مارتينيس لما حققوه من اكتشافات في مجال ميكانيكا الكم.