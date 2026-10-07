نقيب التمريض تبحث مع محافظ البحيرة تطوير التعليم التمريضي بالمحافظة والارتقاء بالمنظومة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، وعبده رفعت، وكيل نقابة التمريض، لبحث سبل تطوير جودة العملية التعليمية بالتعليم الفني التمريضي داخل المحافظة، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب وإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تواكب احتياجات المنظومة الصحية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن اللقاء تناول أهمية تطوير منظومة التعليم التمريضي، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتدريبية، بما يضمن إعداد طلاب يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات العملية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم التمريضي يمثل أحد أهم محاور تطوير مهنة التمريض والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن تطوير التعليم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، وإنما يشمل أيضًا التدريب العملي وتنمية مهارات الطلاب، وتعزيز قدرتهم على التواصل والعمل ضمن الفريق الطبي، إلى جانب ترسيخ أخلاقيات المهنة ومبادئ سلامة المرضى منذ المراحل الأولى لإعدادهم.

وأضافت أن الارتقاء بمستوى التعليم التمريضي يتطلب استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على دعم الكوادر التعليمية والتدريبية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات التي تؤهلهم للانضمام إلى منظومة الرعاية الصحية بكفاءة.

وأشادت الدكتورة كوثر محمود بتعاون الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وحرصها على دعم ملف التمريض ومناقشة سبل تطوير التعليم التمريضي بالمحافظة، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في تحقيق خطوات أكثر فاعلية نحو الارتقاء بمستوى خريجي مدارس التمريض.

وأعربت نقيب عام التمريض عن خالص تقديرها لمحافظ البحيرة على حسن الاستقبال وحرصها على الاستماع إلى الملفات المتعلقة بالتمريض والتعليم، مؤكدة استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم تطوير المنظومة التمريضية والارتقاء بمستوى الكوادر التمريضية بالمحافظة.