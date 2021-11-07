إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومنافع الري بناحية الدير والكيمان.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد 10 حالات تعدى منها عدد حالتين بمساحة 40 فدان عبارة عن تسوية وتجريف على أراضي املاك دولة دون سند من القانون، وعدد 8 مخالفات عبارة عن تعدي على المجاري المائية بالبناء والتجريف بمساحة 1149 متر مربع دون سند من القانون.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر برئاسة العميد عبدالله عاشور، بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض ال 57 وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.