هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، الجمعية العامة بعد تصويتها لصالح منح ‏فلسطين الحق في العضوية الكاملة، واصفا القرار بـ «المخالف لميثاق الأمم المتحدة»، والذي ‏تأسس لرسالة مفاداها عدم عودة طغيان الأنظمة النازية التي أبادت الشعب اليهودي.

‏ واعتبر خلال جلسة الجمعية العامة، أن الأمم المتحدة «تسمح بإنشاء دولة فلسطينية إرهابية ‏يقودها هتلر زماننا وعصرنا»، في إشارة إلى قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار، قائلا: «أنتم ‏اليوم تخالفون ميثاق الأمم المتحدة بالسماح بإنشاء دولة فلسطين إرهابية يقودها هتلر زماننا ‏وعصرنا، المنظمة التي أرادت القضاء على الشر، الأن في مفارقة سخيفة تريد أن تسمح ‏بانضمام دولة إرهابية إلى صفوف عضويتها». ‏

وواصل هجومه على الجمعية العامة، مستغلًا ذكرى الهولوكوست لتشويه الفلسطينيين ‏والتحريض عليهم، قائلا:«خلال أسبوعنا المقدس، هذه المنظمة التي لا تشعر بالخجل أرادت أن ‏تكافئ الإرهابيين بالمزيد من الحقوق والمزايا، ونحن نحيي ذكرى من أحرقوا في محرقة ‏الهولوكوست من أطفال وأجنة، أنتم تكافئون من كرر الفعلة في السابع من أكتوبر؛‎ ‎كيف لكم أن ‏تكونوا مكفوفي البصر هكذا؟ هل هذه مثلكم أم قيمكم المشوهة».‏

وتابع حملته التحريضية ضد الفلسطينيين، محذرًا من أن اعتراف الجمعية العامة بفلسطين ‏سيؤدي إلى قيام «دولة إرهابية»‏‎ ‎تابعة لحركة حماس، معقبا:«التصويت المدمر اليوم لا يفتح ‏أبواب الأمم المتحدة أمام السلطة الفلسطينية المناصرة للإرهاب وحسب، بل يمنح مزايا وحقوق ‏لدولة إرهابية مستقبلية تابعة لحماس،‎ ‎لو أجريت انتخابات اليوم، من المتوقع أن تفوز بها حماس ‏النازيون الجدد».‏

وفي مشهد غير مسبوق، قام مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بتمزيق نسخة من ميثاق الأمم ‏المتحدة أمام الجمعية العامة، مخاطبا أعضاء الجمعية العامة قائلا‎: ‎‏«أنتم تمزقون الميثاق إربًا إربًا ‏وتتجاهلون أقسى المذابح بعد الهولوكوست، وهي 7‏‎ ‎أكتوبر،‎ ‎هذا يوم سيجعله التاريخ من العار، ‏أن الأمم المتحدة التي تأسست بعد قتل 6‏‎ ‎ملايين يهودي لا تحترم ميثاقها».

‏ ثم قام بتمزيق نسخة من الميثاق قائلا:‏‎ ‎‏«هكذا تمزقون الميثاق بأياديكم.. عار عليكم».‏