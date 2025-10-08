مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجمات أوكرانية على منطقة حدودية روسية

قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 9 آخرون في هجمات أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق "تليجرام"، إن مستوطنة ماسلوفا بريستان الصغيرة، القريبة من الحدود مع أوكرانيا، تعرضت لهجوم بصواريخ. كما تم تدمير مركز اجتماعي جزئيا في الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها اعترضت 53 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، من بينها 28 فوق بيلجورود.

ويشهد الصراع في أوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع، تزايد استهداف كييف لأهداف داخل الأراضي الروسية ضمن حملتها الدفاعية.