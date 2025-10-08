الأهلي يبدأ حقبة ياس سوروب بمواجهة أفريقية في دوري الأبطال

أعلن النادي الأهلي رسميًا تعيين المدرب الدنماركي ياس سوروب مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب تراجع النتائج والأداء خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار التعيين بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي، مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي ومدير الكرة، قبل أن يُحسم الملف رسميًا باختيار سوروب لقيادة الفريق بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره الأهلي عبر منصاته، فقد أنهى أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج، جميع التفاصيل الإدارية والمالية الخاصة بالتعاقد مع المدرب الجديد، على أن يصل إلى القاهرة خلال أيام قليلة برفقة خمسة مساعدين ضمن جهازه الفني.

ويُنتظر أن تكون أولى مباريات ياس سوروب الرسمية مع الأهلي بمثابة تحدٍ أفريقي مثير، حيث سيقود الفريق في مواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، بينما تُقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 25 أكتوبر.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة الاختبار الأول الحقيقي للمدرب الدنماركي، الذي يسعى لوضع بصمته سريعًا على أداء الأهلي واستعادة بريق الفريق في البطولات القارية، خاصة بعد تذبذب النتائج في الفترة الماضية.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، متساويًا مع المصري والزمالك صاحبي المركزين الأول والثاني، لكن بفارق الأهداف فقط، وهو ما يمنح سوروب فرصة ذهبية لبداية قوية محليًا وقاريًا في مهمته الجديدة.