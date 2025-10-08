تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي والذي يجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء السبت 18 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

وأظهر الموقع الرسمي لكاف ذكرى تاريخية في هذه المباراة، إذ قال إنها تعد المرة الأولى التي تستضيف فيها القاهرة عاصمة مصر كأس السوبر الأفريقي منذ عام 2014 والتي التقى فيها الأهلي مع الصفاقسي التونسي وانتصر فيها الفريق المصري على استاد القاهرة الدولي بنتيجة 3-2.

هذه المباراة سجل فيها الأهداف للأهلي محمد ناجي جدو في الدقيقة 23 وعمرو جمال في الدقيقة 55 و67، بينما سجل علي معلول هدف الصفاقسي الأول في الدقيقة 63 وفخر الدين بن يوسف سجل الهدف الثاني في الدقيقة 77.