حماس عن إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي: استفزاز لمشاعر المسلمين

علقت حركة حماس، على إعلان سلطات الاحتلال اليوم إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بذريعة الاحتفال بأعياد يهودية.

وقالت حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافرًا على حرمة المسجد، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وتجاوزًا صارخًا لحقّ الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية؛ وتأكيدًا على طبيعة «الحكومة الصهيونية الفاشية ذات النزعة العنصرية النازية».

وأضافت: «ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية إلى مواجهة هذا الاعتداء الخطير على حرمة المسجد الإبراهيمي، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهويده، والاستمرار في مقاومة المشاريع الاستيطانية والتهويدية التي تهدّد وجودنا وحقوقنا الثابتة على أرضنا المحتلة».

وسبق أن أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المسلمين اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بحجة الأعياد اليهودية.

ويشمل قرار الإغلاق الإسرائيلي أروقة المسجد الإبراهيمي وساحاته وأقسامه، ويمنع دخول المصلين إليه بحجة الأعياد اليهودية.

وتصاعدت الإجراءات الاحتلالية بحق المسجد الإبراهيمي، مثل منع رفع الأذان والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية، وعمليات التفتيش، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم المسجد ومنعهم من أداء مهامهم.