سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الداخلية بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة لعام 2025، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وشهدت الاحتفالية، عروضًا لطلبة الأكاديمية، بينها محاكاة لعملية القبض على مجموعة إجرامية تتاجر في المواد المخدرة، وذلك بالرصد والمطاردة والمداهمة.

وتضمن العرض رصد الأجهزة الأمنية قيام بعض العناصر بالإتجار بالمواد المخدرة وتحديد نقطة الالتقاء وإعداد الأكمنة، بما في ذلك سيارات دفع رباعي للتدخل السريع مدعومة بسيارة النجدة لتحقيق عنصر المفاجأة. وأظهر العرض مهارة الطلبة في الاستيقاف والقبض والتفتيش.

وفيما فرّت مركبة خلال العملية طاردها في المحاكاة باستخدام مهارات متقدمة في القيادة الخطرة لإحكام السيطرة إلى أن استيقاف السيارة.

كما جرت الاستعانة بكلب بوليسي مدرب في ضبط أحد الهاربين، في تجسيد ميداني لتطويع مهارات التدريب المختلفة تحقيقًا لخطة أكاديمية الشرطة في تطويع جميع البرامج التدريبية في العمل الأمني.