قال الإعلامي عمرو أديب، اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني حركة بها الكثير من التحدي والغباء.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن المصريين والعرب شعروا بكثير من العرب من هذه الخطوة.

وأوضح أن دخول الدبابة الإسرائيلية وهي ترفع العلم لهذه المنطقة للمرة الأولى منذ عام 2005 هو أمر غير عادي، وبه الكثير من الصلف.

وأشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية أثارت غضب الولايات المتحدة نفسها، لافتًا إلى أنه في مثل هذه المواقف يكون من المهم أن يتم تصدير حالة من الغضب ولا يمكن تجاهل ذلك.

ونوه بأن تلك المنطقة ليست أرضًا مصرية، لكنها منطقة ذات نفوذ مصري، وهو ما يشعر به كل فلسطيني هناك.

وأوضح أنّ التصريحات المصرية كانت واضحة من حيث الغضب إزاء هذه الخطوة، لافتا إلى أن مصر قد تضطر لاستخدام القوة العسكرية وقد يكون ذلك على مراحل.

ونوه بأن الخطوة الإسرائيلية مثّلت مفاجأة للكثيرين، موضحا أن تل أبيب تعمدت إجراء هذه الخطوة وسط المفاوضات لتعطيل هذا المسار.

وشدد على أن ما حدث موقف يثير الغضب المصري ويستلزم التصرف، ومن ثم لا يجب تصدير حالة من الضعف عن الموقف المصري.