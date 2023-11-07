حماس: الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة

علق الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، على تصريحات منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، التي قال فيها إن «واشنطن تبحث مستقبل الحكم في غزة بعد حماس، وأنها لن تقبل العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل الحرب».

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، إن «الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على العنجهية والرعونة التي تعودت الولايات المتحدة عليها في التعامل مع كل القضايا».

وأضاف: «كيربي تحدث برعونة وطريقة سخيفة على أنه من يفكر ويناقش تحديد شكل حكم قطاع غزة أو مستقبل القضية الفلسطينية، ونؤكد أن حماس التعبير الأصدق عن تطلعات شعبنا الفلسطيني».

ولفت إلى أن «حماس التعبير الأصدق عن تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وحقه في العيش الكريم على أرضه، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وذكر أن «حماس لديها جذورها العميقة في كل الحالة الفلسطينية»، مختتمًا: «لا جون كيربي أو الولايات المتحدة أو غيرهما تستطع أن تفرض على الشعب الفلسطيني خياراته، هذا شعب حر، وسيقيم نظامه الذي يرتأيه بكل حريته وإرادته».