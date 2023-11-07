القسام تعلن تدمير 3 دبابات بقذائف الياسين 105

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين شمال بيت حانون، وثالثة في مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين 105".

كما قالت الكتائب إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية في منطقة الزراعة، شمال بيت حانون (شمال شرق قطاع غزة) بقذيفة الياسين 105، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي نفس السياق، نشرت كتائب القسام مقطعا مرئيا عبر منصة "تليجرام" قالت إنه يظهر التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وتدمير عدد من الآليات.

ويأتي ذلك بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10328 شهيدا، بينهم 4237 طفلا.