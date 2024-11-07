محافظ البحيرة: المرأة تلعب دورا مركزيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جلسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي، ‏والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي انطلقت فعالياته يوم الإثنين الماضي، وتستمر أعماله حتى 8 نوفمبر الجاري.

وأكدت عازر، خلال الجلسة التي شهدت حضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن.

وأشارت عازر إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المرأة ومنحها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، لافتة إلى أهمية تكاتف جميع القطاعات الحكومية والمدنية لحصول كل فرد في المجتمع على أولوياته وتحقيق شمولية التنمية.

كما أكدت محافظ البحيرة أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي يهدف إلى دعم التنمية الحضرية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وتعزيز البنية التحتية من خلال توفير بيئات حضرية مستدامة ومتطورة.