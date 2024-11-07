الناتو: افتتاح مكتب للحلف في الأردن لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسط

قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» خافيير كولومينا، إن قرار افتتاح مكتب اتصال للحلف في عمّان، الذي أُعلن عنه في قمة واشنطن في يوليو الماضي، مع اعتماد خطة العمل بشأن الجوار الجنوبي «أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للحلف، ويعزز التعاون الكبير مع الأردن».

وأشار في مقابلة صحفية خاصة مع قناة «المملكة»، إلى أن الحاجة من وجود مكتب الحلف في الأردن؛ يأتي لمواصلة التعاون مع السلطات الأردنية في العديد من الجوانب التي تشكل جزءًا من التعاون الثنائي.

وتوقع كولومينا، الذي يشغل منصب الممثل الخاص لأمين عام حلف الناتو في منطقة الجوار الجنوبي، أن يُفتتح المكتب في الأشهر الأولى من العام 2025، قائلا: «نحن نحرز تقدمًا جيدًا للغاية في كل جانب من الجوانب، إن كانت لوجستية أو قانونية تستلزم افتتاح المكتب».

وأوضح أن افتتاح المكتب يدعم تغييرًا كبيرًا في العلاقات الثنائية، وسيعطي الجانبان الفرصة للتعاون بشكل أكبر على الأرض لإجراء حوار سياسي أكثر ثراءً لفهم المنطقة بشكل أفضل، من خلال الوجود في عمّان.

ولفت إلى أن «المكتب هو الأول الذي سيفتتحه الحلف في أي من بلدان الحوار المتوسطي، وبالتالي فهو مهم جدًا بالنسبة للحلف».

وأكد كولومينا أن فكرة افتتاح المكتب في الأردن راسخ في الأذهان منذ سنوات، وجرت مناقشتها مع السلطات الأردنية منذ فترة طويلة، ولم يتقرر إلا في قمة واشنطن خلال العام الحالي، موضحا أن قرار افتتاح المكتب ليس له علاقة بما يحدث من توترات في الشرق الأوسط حاليا.