سقوط أولى الضحايا في قتال بين القوات الأوكرانية والكورية الشمالية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بودابست، اليوم الخميس، إن الاشتباكات بين جنود أوكرانيين وكوريين شماليين في روسيا أدت بالفعل إلى سقوط ضحايا.

وأوضح زيلينسكي في مؤتمر صحفي قائلا "نعم، هناك خسائر بالفعل. هذه حقيقة".

وتابع أن بعض الجنود الكوريين الشماليين البالغ عددهم 11 ألف جندي في منطقة كورسك الحدودية الروسية ــ حيث شنت القوات الأوكرانية هجوما مفاجئا هذا الصيف ــ شاركوا في مواجهات مباشرة مع الجيش الأوكراني.

ووصف زيلينسكي استخدام موسكو لجنود كوريين شماليين بأنه "موجة جديدة من التصعيد" وكرر مطالبته للغرب بالرد بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.

وأضاف "أعتقد على وجه الدقة أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك"، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينشر قوات كورية شمالية إضافية في حالة عدم القيام بذلك.

وقال زيلينسكي إن "بوتين يراقب دائما رد فعل العالم".