قوات الاحتلال توسع عملياتها في شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته وسعت نطاق عملياتها ضد حركة حماس في شمال قطاع غزة.

وقال الاحتلال: "بدأت قوات الجيش عمليات ضد البنية التحتية للإرهاب في بلدة بيت لاهيا.. وفي الوقت نفسه، تواصل القوات العمل في منطقة (جباليا)، وقضت على ما يقرب من 50 إرهابيا خلال اليوم الماضي"، على حد زعمهم.

وتقع بيت لاهيا في أقصى شمال قطاع غزة المحاصر، بينما يقع مخيم جباليا للاجئين إلى جنوبها مباشرة.

وأفادت مصادر فلسطينية، مرارا بسقوط الكثير من الشهداء المدنيين في المنطقة المدمرة، ووصفت الوضع الإنساني هناك بالكارثي.

ودعا الاحتلال، السكان إلى إخلاء المنطقة إلا أنهم أفادوا بأن العديد منهم يرفضون المغادرة؛ لأنهم يرون أن الأجزاء الأخرى من القطاع غير آمنة ويخشون الطريق الخطير الذي يسلكونه من أجل مغادرة منطقة القتال.

أما في الجنوب، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته "قضت على عدد من المسلحين وفككت البنية التحتية"، في المنطقة المحيطة برفح على الحدود مع مصر.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تعود بشكل متكرر إلى المناطق التي كان غادرتها من قبل.