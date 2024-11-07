 فيديو.. النقل تكشف أحدث مستجدات تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. النقل تكشف أحدث مستجدات تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

ميساء فهمي:
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 11:07 ص | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 11:07 ص

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري، ضمن خطة الوزارة لتطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جاء ذلك من خلال الفيديو الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، في وقت سابق، إن طول أرصفة المحطة تبلغ 2000 متر تقريبا، وأن التحالف العالمي بقيادة يورو جيت الألمانية، والخط الملاحي هاباج لويد، يتولون عملية الإنشاءات للبنية الفوقية للمحطة، التي ستكون المركز الرئيس لعمليات الخط الملاحي العالمي بالبحر المتوسط.

وأضافت أنه يتم تنفيذ المحطة بأعلى المواصفات العالمية لتصبح الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط 6 ملايين حاوية مكافئة، وهو ما يعزز مكانته عالميا كميناء محوري لتداول الحاويات وتجارة الترانزيت.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).

وفي سياق متصل، نشرت الوزارة تصوير جوي آخر. اليوم الخميس، لأعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري، تنفيذا لخطة تطوير الموانئ المصرية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الحاجز هو حماية الميناء من العوامل الجوية المختلفة، حيث سيساهم الحاجز الجديد في تشكيل أرض بمساحة تصل لـ3 ملايين متر مربع لتنفيذ توسعات بالميناء.

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