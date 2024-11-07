تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلقت مبادرة “أنا موهوب”، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان ليكون أكثر وعيا وتقدما، ولتنمية وبناء شخصية الإنسان، وتطوير مهاراته وقدراته.

يأتي ذلك يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٤، وتُمثل مبادرة "أنا موهوب" أحد المساعي الحثيثة لاكتشاف وتنمية ودعم الموهوبين، وبناء شخصية الأطفال، وتحقيق العدالة الثقافية، حيث تستهدف مرحلتها الأولى ١٠٠٠ طفل من أطفال نوادي الطفل التابعة للتضامن الاجتماعي ومراكز مكافحة عمالة الأطفال بمجموعة من المحافظات “القاهرة، مرسى مطروح ، شمال سيناء، الإسكندرية، المنيا، الغربية“، حيث إن نوادي الطفل العاملة وعددها 3040 تستهدف عدد 11537 طفلا من أعمار 6 إلى 14 سنة وكذلك مراكز الطفل العاملة على مستوي الجمهورية.

وبدأت المبادرة في حيز التنفيذ من خلال المرحلة الأولى بتدريب الميسرين من المديريات المختلفة والباحثين لتطبيق المنهج العلمي لطرق اكتشاف المواهب باستخدام المقاييس العلمية، وذلك من يوم السبت الموافق 2 نوفمبر حتى الثلاثاء الموافق ٥ نوفمبر وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف أد.أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، وتنفيذ إدارة بحوث ثقافة الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الأسرة والطفل والإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن.

ويتضمن برنامج المبادرة في المرحلة الأولى التدريب على حقوق الطفل وتطبيق مقاييس علمية لاكتشاف الموهوبين، والمرحلة الثانية مرحلة الاكتشاف بتطبيق المقاييس العلمية وعمل لقاءات وندوات مع أولياء الأمور لتوفير بيئة ممكنة لتنمية المواهب، والمرحلة الثالثة تنمية المواهب بعمل برامج علمية وأدبية وفنية للأطفال وفقا لنوع الموهبة لتأهيل الأطفال للاشتراك في مسابقة الدولة للمبدع الصغير.