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الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء 5 مناطق شمال غزة

وكالات
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 5:36 م

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سكان 5 مناطق في شمال قطاع غزة بالإخلاء قبيل مهاجمتها، محددا أنها "منطقة قتال خطيرة"، بحسب تعبيره.

وقال متحدث الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، إن الجيش يوجه إنذاره "إلى كل السكان المتواجدين في قطاع غزة وتحديدًا في أحياء شمال الشاطئ، النصر، عبد الرحمن، مدينة العودة والكرامة".

وزعم أدرعي أن فلسطينيين يطلقون قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت سابق الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من غزة على مستوطنة محاذية للقطاع، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أصوات انفجار نجمت عن الاعتراض.

وأضاف أدرعي: "نخبركم أن المنطقة المحددة تعتبر منطقة قتال خطيرة فمن أجل أمنكم، انتقلوا فوراً جنوباً".

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة حملة التهجير القسري للسكان في شمال قطاع غزة بمبررات مختلفة.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية محلية ودولية وإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ما تسمى خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة.

وتقضي الخطة بإخلاء شمال قطاع غزة من السكان وإجلائهم إلى الجنوب وحصار شمال القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه.

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