لبنان: 3 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز الأولي في صيدا

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن عناصر الدفاع المدني عملت على سحب شهيدين، جراء استهداف سيارة بالقرب من حاجز الأولي عند مدخل صيدا الشمالي.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني، التابعة لجمعية الرسالة الإسلامية، عملت على سحب شهيد ثالث ونقل جريح، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى ثلاثة شهداء وجريح.

ولفتت إلى نقل الشهداء إلى مستشفى صيدا الحكومي، والجريح إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي استهداف إسرائيلي جديد اليوم، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة قُرب حاجز الأولي للجيش اللبناني في صيدا، ما أدّى إلى اشتعالها على الفور.

وبحسب ما نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية، أفادت المعلومات الأولية بوقوع إصابات جرّاء هذا الاستهداف.

ووفقًا للصحيفة، صودف مرور قافلة تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء الاستهداف، ما أدّى إلى إصابة عدد من الجنود من الكتيبة الإندونيسية بجروح طفيفة، وجرى إسعافهم ميدانيّاً.

من جهتها، أفادت غرفة «التحكم المروري»، بقطع السير على أوتوستراد صيدا - بيروت محلّة الأولي بسبب حدث أمني طارئ.

وصباح اليوم، استهدفت مسيّرة إسرائيلية أيضاً سيارة على طريق الجمهور- الكحالة، في مشهد بات يتكرّر أسبوعيّاً في تلك المنطقة.