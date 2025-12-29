الصين تتعهد بدعم العلاقات الكمبودية التايلاندية

قال وزير خارجية الصين وانج يي، إن بلاده سوف تكون دائما "وسيطا" في العلاقات الكمبودية التايلاندية وأنها مستعدة لتقديم المساعدة والدعم الضروريين.

وأضاف وانج، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار "بشق الأنفس" مما لا يسمح بالتواني أو التخلي عنه في منتصف الطريق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتقد الصين، أن العلاقات الكمبودية التايلاندية سوف تعود إلى المسار الصحيح قريبا.

وجاء في البيان الصحفي الذي صدر بعد اجتماع وزراء خارجية الصين وكمبوديا وتايلاند في إقليم يونان بالصين، أن كمبوديا وتايلاند سوف تدعمان تدريجيا وقف إطلاق النار وسوف تستعيدان التواصل الثنائي.