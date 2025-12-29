 الصين تتعهد بدعم العلاقات الكمبودية التايلاندية - بوابة الشروق
الإثنين 29 ديسمبر 2025 12:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:

النتـائـج تصويت

الصين تتعهد بدعم العلاقات الكمبودية التايلاندية

بكين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 11:31 ص

قال وزير خارجية الصين وانج يي، إن بلاده سوف تكون دائما "وسيطا" في العلاقات الكمبودية التايلاندية وأنها مستعدة لتقديم المساعدة والدعم الضروريين.

وأضاف وانج، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار "بشق الأنفس" مما لا يسمح بالتواني أو التخلي عنه في منتصف الطريق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتقد الصين، أن العلاقات الكمبودية التايلاندية سوف تعود إلى المسار الصحيح قريبا.

وجاء في البيان الصحفي الذي صدر بعد اجتماع وزراء خارجية الصين وكمبوديا وتايلاند في إقليم يونان بالصين، أن كمبوديا وتايلاند سوف تدعمان تدريجيا وقف إطلاق النار وسوف تستعيدان التواصل الثنائي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك