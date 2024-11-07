جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 50 صاروخا خلال الساعات الماضية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه رصد إطلاق حوالي 50 صاروخا من لبنان بالقصف الأخير لحزب الله الذي طال الجليل الغربي وعكا وحيفا وسقط عدد من الصواريخ في مناطق مختلفة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف "بصواريخ قاعدة ستيلا مارس البحرية الاستراتيجية للرصد والرقابة شمال غرب حيفا"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان حزب الله أعلن أنه استهدف بصواريخ "تحركا للعدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة قبالة كفركلا جنوبي لبنان".

هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة مبنى في حيفا في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان، كما قالت إن مرآبا للمركبات في كريات يام بخليج حيفا تضرر في الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مركبة احترقت في المنطقة نفسها إثر القصف من لبنان، دون التبليغ عن إصابات.