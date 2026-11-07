تتواصل أعمال رصف شارع وجيه أباظة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد السيد عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، في بيان له اليوم، استكمال أعمال الرصف بالشارع، بداية من ميدان المنسي وحتى إشارة المطحن، حيث تشمل الأعمال مساحة 3000 متر مسطح من إجمالي 9900 متر مسطح، بنسبة تنفيذ بلغت 30%.

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المقرر.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على نسب الإنجاز وإزالة أي معوقات، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار متابعة مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.