محافظ الفيوم يناقش تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة سنورس

• واستيعاب 130 ألف نسمة بالحيز العمراني المعتمد

ناقش الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، آليات إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سنورس، بما يستهدف وضع رؤية متكاملة للتنمية العمرانية، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، مع تحقيق التوازن بين توفير الخدمات والحفاظ على الأراضي الزراعية، والحد من النمو العشوائي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، ومديري المديريات والجهات المعنية، وفريق المكتب الاستشاري المكلف بإعداد تحديث المخطط.

واستعرض الاجتماع منهجية العمل ومراحل تحديث المخطط، التي تتضمن جمع البيانات والمعلومات، وتحليل الوضع الراهن، ورصد التحديات والإمكانات، وصياغة الرؤية والأهداف التنموية، وصولاً إلى إعداد مقترحات التنمية العمرانية ومشروعات خطة العمل، بالتنسيق بين المحافظة والجهات التنفيذية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري.

وأوضح استشاري الدراسات العمرانية والإسكان بالمشروع، أن تحديث المخطط يستهدف تقييم وتطوير المخطط السابق المعتمد عام 2014، من خلال دراسة قطاعات العمران والإسكان والمجتمع والبيئة، لافتاً إلى أن البرنامج الزمني للمشروع يمتد إلى 9 أشهر، ويتضمن رصد الدراسات السابقة، والتواصل مع شركاء التنمية، واستطلاع رؤيتهم لمستقبل المدينة.

وأشار إلى أهمية إجراء مسح ميداني تفصيلي لمدينة سنورس على مستوى كل قطعة، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، لرصد أوصاف المباني وحالتها وعدد طوابقها واستخداماتها، وحصر السكان والملكيات، وإعداد خرائط تفصيلية لمختلف قطاعات المدينة.

وكشف استشاري المشروع، أن المخطط الاستراتيجي السابق لمدينة سنورس تضمن حيزاً عمرانياً بإجمالي 928 فداناً، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 ألف نسمة، فيما رُصدت تعديات عمرانية خارج الحيز المعتمد بإجمالي 427 فداناً، مشيراً إلى أن فتح باب التصالح وتقنين الأوضاع أسهم في التعامل مع هذه المخالفات.

من جانبه، أكد رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ضرورة إعداد دراسة متكاملة لمختلف قطاعات المدينة، والاستناد إلى نتائج المسح الميداني ومخرجات الدراسات في وضع خرائط تفصيلية تعكس طبيعة كل قطاع واحتياجاته، مع توفير المخطط التفصيلي السابق والخرائط المعلوماتية والإحصاءات السكانية، وتشكيل فريق عمل يضم شركاء التنمية على مستوى المحافظة والوحدة المحلية.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة أن تتسم مخرجات المخطط بالواقعية والقابلية للتنفيذ، وأن تعكس الاحتياجات الحقيقية للمدينة، مع الاستفادة من إيجابيات المخطط السابق وتلافي أوجه القصور التي ظهرت أثناء تطبيقه.

وأشار «غنيم» إلى أهمية مراعاة معدلات الزيادة السكانية والتوسع العمراني الذي تشهده سنورس، وتحديد الامتدادات العمرانية المناسبة وفقاً للضوابط التخطيطية والقانونية، بما يحقق التوازن بين استيعاب المتطلبات المستقبلية والحفاظ على الأراضي الزراعية، والحد من النمو العشوائي، وتحقيق التوزيع العادل للخدمات الأساسية وفقاً للكثافات السكانية والاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وأكد المحافظ أهمية تكامل جهود الجهات التنفيذية وشركاء التنمية، وتوفير قواعد البيانات الدقيقة والمحدثة أمام فريق العمل الاستشاري، مع مراجعة مخرجات الدراسات أولاً بأول، بما يسهم في إعداد مخطط متكامل يدعم توجيه الاستثمارات والمشروعات المستقبلية وفقاً لأولويات التنمية، ويحسن مستوى الخدمات وجودة الحياة والمظهر الحضاري بمدينة سنورس.