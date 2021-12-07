النيابة تحقق مع أولياء الأمور المتهمين بالاعتداء على معلمين مدرسة الشرفاء بالمرج

تباشر نيابة المرج التحقيق مع المتهمين بالتعدي على 3 معلمين في مدرسة كفر الشرفاء الإعدادية التابعة لإدارة المرج التعليمية، وإصابتهم.

وأشار مصدر أمني إلى ضبط أولياء الأمور بعد تعديهم على المدرسين بإستخدام السلاح الأبيض مضيفا أن المتهمين كانوا موجودين داخل المدرسة للاطلاع على شكوى المدرسة من أبنائهم وتشاجرهم مع بعضهم البعض لكن مشادة كلامية تطورت بينهم لمشاجرة تعدوا خلالها على 3 مدرسين وأصابوهم مما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدأت الواقعة بورود بلاغا إلى قسم شرطة المرج يفيد بوجود مشاجرة ومصابين داخل مدرسة كفر الشرفا الإعدادية بنين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن عددا من الطلاب تشاجروا مع بعضهم داخل المدرسة، وتم استدعاء أولياء الأمور بمعرفة الإخصائي الاجتماعي لمنع تكرار ذلك، وتطور المشهد لمشاجرة، اعتدى خلالها 3 من أولياء الأمور بالأسلحة البيضاء على المعلمين، وأسفر عن إصابة كل من أحمد شوقى، وليد عبد العزيز، عبد الرحيم أبو الوفا، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتم تحرير المحضر وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.