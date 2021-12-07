ضبط فني صيانة ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي في دمياط

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط بضبط فني ضبط فنى صيانة كهرباء منتحلا صفة طبيب ويمارس مهنة العلاج الطبيعى.

تم ضبط فنى صيانة "ح . ر" داخل مجمع طبى غير مرخص بكفر البطيخ يقوم بالكشف على المرضى وانتهاك خصوصيتهم وإعطاء وصفات طبية للمرضى واستخدام الإبر الصينية والحجامة وأجهزة العلاج الطبيعى وتم ضبطه بواسطه لجنة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة سارة العوضى وبحضور كل من الدكتور كريم عطاالله رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر سعد والدكتور عزت البيلى رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر البطيخ وتم تشميع العيادات ووضع الشمع الأحمر على بابها وتم التنسيق مع رجال الشرطة بمركز كفر البطيخ وتم القبض على المذكور متلبسا أثناء الكشف على أحد الحالات "هـ.ع" وتم عمل محضر شرطة بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إطار تعليمات وزارة الصحة ومحافظة دمياط بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة.