انطلاق معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

انطلق اليوم الخميس معسكر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في مدينة الإسكندرية، تحت قيادة أحمد عبد الرازق المدير الفني، بمشاركة 20 لاعبًا، ويستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد لتصفيات التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في السنغال، والمؤهلة إلى كأس العالم في البرازيل 2027.

ويخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية مرانه مساء اليوم على ملعب شاطئ مصطفى كامل، حيث يتضمن المران عدة فقرات، في مقدمتها رفع معدلات اللياقة البدنية، مع التركيز على القوة الانفجارية والقوة المميزة بالسرعة.

كما يشهد المران العمل على تطوير النواحي المهارية لبعض اللاعبين، إلى جانب تحفيظ اللاعبين طرق اللعب المختلفة التي سيعتمد عليها المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أحمد عبد الرازق، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم ثقة كبيرة في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالسنغال، أملًا في حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامته في البرازيل.

وقال عبد الرازق إن الالتزام والجدية هما شعار المرحلة الحالية للمنتخب، قبل مواجهة الفائز من أنجولا وموريشيوس في شهر أكتوبر المقبل، ذهابًا وإيابًا، لحسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بالسنغال.