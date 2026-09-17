ألبين يعزز صفوفه بضم إليوت العقل الهندسي السابق لمرسيدس

أعلن فريق ألبين المملوك لرينو اليوم ​الخميس تعاقده مع مايك إليوت المدير ‌التقني السابق لفريق مرسيدس في خطوة تهدف إلى تعزيز مشروعه التنافسي في بطولة العالم ​لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأوضح ألبين أن ​إليوت سيباشر مهامه الأسبوع المقبل، قبل ⁠انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى في باكو.

وكان ​توتو فولف رئيس فريق مرسيدس قد وصف ​إليوت عند رحيله في أكتوبر تشرين الأول 2023 بأنه "أحد أعمدة نجاحات الفريق"، بعد مسيرة امتدت ​11 عاما ساهم خلالها في الهيمنة ​التاريخية لمرسيدس، الذي أحرز رقما قياسيا بلغ ثمانية ‌ألقاب ⁠متتالية في بطولة الصانعين، إلى جانب سبعة ألقاب في بطولة السائقين.

وقال ألبين، الذي يحتل المركز السادس في ترتيب بطولة ​الصانعين بفارق ​تسع نقاط ⁠خلف ريسنج بولز صاحب المركز الخامس، إن إليوت سيتولى ​قيادة والإشراف على جميع الأنشطة التقنية ​والهندسية ⁠في مصنع إنستون في بريطانيا.

ويملك المهندس البريطاني معرفة سابقة ببيئة العمل في إنستون، ⁠إذ ​شغل منصب كبير متخصصي ​الديناميكا الهوائية هناك بين عامي 2008 و2012، قبل ​انتقاله إلى مرسيدس.