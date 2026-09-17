ألبين يعزز صفوفه بضم إليوت العقل الهندسي السابق لمرسيدس

أعلن فريق ألبين المملوك لرينو اليوم الخميس تعاقده مع مايك إليوت المدير التقني السابق لفريق مرسيدس في خطوة تهدف إلى تعزيز مشروعه التنافسي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
وأوضح ألبين أن إليوت سيباشر مهامه الأسبوع المقبل، قبل انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى في باكو.
وكان توتو فولف رئيس فريق مرسيدس قد وصف إليوت عند رحيله في أكتوبر تشرين الأول 2023 بأنه "أحد أعمدة نجاحات الفريق"، بعد مسيرة امتدت 11 عاما ساهم خلالها في الهيمنة التاريخية لمرسيدس، الذي أحرز رقما قياسيا بلغ ثمانية ألقاب متتالية في بطولة الصانعين، إلى جانب سبعة ألقاب في بطولة السائقين.
وقال ألبين، الذي يحتل المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين بفارق تسع نقاط خلف ريسنج بولز صاحب المركز الخامس، إن إليوت سيتولى قيادة والإشراف على جميع الأنشطة التقنية والهندسية في مصنع إنستون في بريطانيا.
ويملك المهندس البريطاني معرفة سابقة ببيئة العمل في إنستون، إذ شغل منصب كبير متخصصي الديناميكا الهوائية هناك بين عامي 2008 و2012، قبل انتقاله إلى مرسيدس.