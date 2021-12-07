وزير الأوقاف: ترجمة معاني القرآن الكريم للعبرية بسبب «الأخطاء»

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة انتهت من ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية، وسيتم الدفع به إلى المطبعة قريبًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أنّ بعض ذوي الخبرة في اللغات كشفوا أن بعض الترجمات التي تمّت إلى اللغة العبرية كان بها بعض التحريف إمّا بشكل مقصود أو عن عدم إدراك أو عدم كفاءة.

وأوضح أن المترجم يضع رؤيته في تفسير الجملة في بعض الأحيان، مؤكّدًا أهمية أن تكون هناك نسخة آمنة تُوضع في مواجهة أي نسخة بها تحريف ولا تعبّر عن حقيقة النص، وذلك من خلال الترجمة إلى اللغة العبرية.

وأشار إلى أنّ الترجمة ستتم من خلال نخبة من أساتذة اللغة العبرية بكل اللغات والترجمة (قسم الدراسات الإسلامية) بجامعة الأزهر، وهم أساتذة متخصصون.

وأكّد جمعة، التوسّع في حركة الترجمة، لافتًا إلى أنّ سلسلة رؤية للفكر المستنير تباشر طباعة مجموعة باللغة الإنجليزية تتكون من عشرة كتب وأخرى باللغة الفرنسية.