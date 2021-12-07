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أدى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة 40 دقيقة وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية قوية للحراس قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد قام بتصعيد حارسي مرمى الشباب؛ محمد أشرف كوتو مواليد 2001، ومصطفى مخلوف مواليد 2003.

وخاض ثنائي الشباب مع علي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات بدنية وفنية بالكرة بشكل مكثف لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.