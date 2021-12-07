إيمان الحصري: الدكاترة نصحوني أسافر برة بعد علاج 5 شهور في المستشفى

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن رأي الأطباء في حالتها الصحية كان هو السفر إلى الخارج لتدارك الخطأ الطبي، متابعةً أن مسيرة علاجها دامت لمدة 5 شهور في المستشفى منها فترة كبيرة مكثت في العناية المركزة.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأطباء اختاروا العلاج العضوي عن العمليات وذلك بعد نقلها من المستشفى التي تدهورت بها حالتها الصحية، مضيفةً: "لو كنت استمريت في المستشفى الأولى كان اتعملي 10 عمليات".

وأضافت، أن حالتها النفسية ساءت بعد أن مكثت لمدة طويلة في المستشفى، متابعة أن الفريق الطبي المشرف على حالتها سمح لها أن تزور منزلها لمدة 48 ساعة فقط بشرط وجود التمريض معها.

واستكملت، أن الإعلامي أحمد فايق ساعدها لتمهيد حالتها الصحية للسفر إلى الخارج من خلال تواصلها مع طبيب مصري استشارته في الحالة وبعد أسبوع من عرض الحالة عليه قررت السفر إلى الخارج.

يذكر أن الإعلامية إيمان الحصري، تعرضت لوعكة صحية نتيجة خطأ طبي، وأجرت 7 عمليات جراحية لوقف مضاعفات أخطاء طبية فادحة تسببت في تدهور حالتها الصحية.