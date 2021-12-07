طوكيو: 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء ، 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 12 حالة عما تم تسجيله أمس الاثنين وبانخفاض بواقع حالتين، عما تم تسجيله الثلاثاء الماضي.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، ثلاثة أشخاص ، بدون تغيير مقارنة بأمس الاثنين ، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 28 حالة، بانخفاض بواقع حالة عما تم تسجيله أمس الاثنين .

وكان مصدر حكومي قد أعلن أمس الاثنين إنه تم تسجيل ثالث حالة إصابة بمتحور أوميكرون.

وأضاف المصدر أن الحالة تعود لشخص لديه تاريخ سفر إلى إيطاليا، وثبتت إصابته بمتحور أوميكرون عقب أن دخل اليابان عبر مطار هانيدا في طوكيو.