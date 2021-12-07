- السد يُسهم في توفير مياه الشرب النقية للأهالى.. ومياه الرعي لـ280 ألف رأس من الماشية

- الدكتور عبد العاطى: أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية

- إنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر 75 بئرا جوفيا فى أوغندا

في ثانى أيام زيارته لدولة أوغندا، التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وزير المياه والبيئة الأوغندي سام مانجوشو شيبتوريس، ووزيرة الدولة للبيئة الأوغندية آتيم بياتريك، وبحضور السفير أشرف سويلم سفير مصر فى أوغندا والمستشار محمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا، والوفد المرافق للوزير وبعثة الري المصري بأوغندا ومسئولي وزارة المياه والبيئة الأوغندية، وقد تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وموقف المشروعات الجارية، وخاصة مشروع سدود حصاد مياه الأمطار والذي يتم تمويله من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وأعرب الدكتور عبد العاطى، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مؤكدا أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه .. رحب السيد مانجوشو بالدكتور عبد العاطى معرباً عن سعادته بلقاء الوزير، ومشيراً لحفاوة الاستقبال التى شهدها عند زيارته لمصر في شهر أكتوبر الماضى للمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وقد شهد الدكتور عبد العاطى والسيد مانجوشو الاحتفال الشعبي الذى أُقيم بمناسبة افتتاح سد حصاد مياه الأمطار بمقاطعة لياتوندي الأوغندية، وذلك بحضور عدد من المسئولين الأوغنديين، وسط أجواء احتفالية من المواطنين الأوغنديين تُعبر عن شكرهم لمصر على تنفيذ هذا السد الذى يُسهم في توفير مياه الشرب النقية للأهالى، والمياه العذبة لاستخدامات الرعى في ظل وجود ٢٨٠ ألف رأس ماشية يتم رعيها في مقاطعة لياتوندي.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والرى قامت سابقاً بإنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى) لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمياه اللازمة للرعى ، وحفر عددا ٧٥ بئرا جوفيا فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية.