أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن أحد مستهدفات الوزارة هو التوسع في خدمات الحج والعمرة، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في أداء العمرة والحج والزيارة، مشيرا إلى الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي وتنميته في مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج بطريقة فاعلة ومتميزة.

وأوضح الربيعة - خلال لقائه اليوم الثلاثاء برجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة بالغرفة التجارية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص في مكة المكرمة والمدينة المنورة عانى كثيرًا من جائحة كورونا بسبب اعتماده على أنشطة العمرة والحج التي انخفضت بشكل كبير خلال هذه الفترة.

وأكد الربيعة دعم الوزارة لقطاع ريادة الأعمال من خلال إنشاء وحدة متخصصة لدعم ريادة الأعمال، وأنها ستعمل مع غرفة مكة المكرمة في هذا الصدد، لتقديم خدمات عالية الجودة لجميع زوار المنطقة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام كعكي أن تداعيات الجائحة ما زالت تلقي بظلالها على قطاع الأعمال في مكة المكرمة على وجه الخصوص، الأمر الذي تطلب مساندة ودعم وزارة الحج والعمرة، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين خرجوا من السوق جراء الأضرار التي لحقت بأعمالهم، خاصةً في مجالات الفنادق والإعاشة والنقل وغيرها.