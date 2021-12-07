قال الفنان سمير صبري، إنّه قدّم أكثر من 130 فيلمًا، وجميعها كانت مبهجة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أنّه لا يستطيع تقييم أعماله الفنية لكنه سعيد بمسيرته المهنية والفنية وأنه كان مؤديًا "غير مزعج".

وأوضح أنه درس كيفية خروج الأصوات لإتقان التحدث بإتقان، كما مثل جميع الأدوار الفنية ومنها الأكشن مثل فيلم "جحيم تحت الماء"، كما أدى أدوارًا كوميدية ورومانسية .

وأوضح أنّه لم يُكرم من أى مهرجان سينما على أعماله السينمائية، معلقًا على ذلك بالقول: "بينسوني"، مشددًا على أنه لا يضع التكريمات أمامه ولا يهتم بها والتكريم بالنسبة له هو تذكر الجمهور لأعماله الفنية.

وتابع: "كنت من مؤسسي مهرجان القاهرة السينمائي، وتوقعت تكريمي لكن الجائزة الكبرى بالنسبة ليا هي إعجاب الناس في الشارع بأفلامي، ومحبتش شغل المسلسلات عشان التطويل، وأشعر أن موهبتي تحققت أمام ميكروفون الإذاعة، وما زال ليا برنامج في الإذاعة".