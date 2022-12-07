هنأت الإعلامية لميس الحديدي، الشعب المغربي بعد فوز منتخب المغرب على إسبانيا وتأهلهم لربع نهائي كأس العالم، قائلة: "سعيدة جدًا بأقدام لاعبي المغرب، المنتخب المغربي بيصنع المجد، يصبح أول منتخب عربي يتأهل لدور الثمانية بكأس العالم بعد فوزه على إسبانيا".

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "ON E"، مساء الثلاثاء، أن المدير الفني المغربي وليد الركراكي كان ذكيًا واستطاع أن يحسم المباراة بخطة ذكية للغاية وصنع المجد في المباراة.

وأشادت بالحارس العملاق للمنتخب المغربي ياسين بونو، قائلة: "بونو حائط عملاق، صد ضربات الجزاء، ولم يدخل فيه هدف واحد خلال المباراة".

وأكدت، أن الدرس المستفاد من المباراة، أنه لا مستحيل مع الإصرار والمثابرة، ولا مستحيل في كرة القدم، وهذا هو الدرس الذي يجب أن نضعه أمام أعيننا جميعًا، مضيفة: "أنا كعربية وكإفريقية سعيدة جدًا بالمنتخب المغربي وبشجعه رغم أنه منافس قوي للمنتخب المصري، لكن في هذه الأوقات المشاعر العربية بتتغى والجميع سعيد بفوز المغرب والجمهور العربي داعمًا للمغرب".

وفاز منتخب المغرب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

و انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها المغرب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.