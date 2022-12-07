الكرملين: ندرس خيارات الرد على قرار وضع سقف سعري للنفط الروسي

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن بلاده تدرس خيارات مختلفة للرد على السقف السعري للنفط الروسي، الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "هناك خيارات متعددة يجري النظر فيها حاليا، وبعد اتخاذ القرار سيتم الإعلان عنه".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن في وقت سابق عن تطوير آلية تحظر على الشركات الروسية تداول النفط باستخدام السقف السعري، وذلك ردا على القرار الغربي بشأن وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، مشددا على أن الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا وستشهد السوق تغيرا في سلاسل التوريد بعد فرض سقف على سعر البرميل الروسي.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن السلطات الروسية تدرس ثلاثة ردود محتملة للرد على السقف السعري للنفط الروسي، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، مشيرة إلى أن الرد الأول يتمثل في فرض حظر كامل على المبيعات إلى البلدان، التي أيدت هذا القرار.

ويتعلق الرد الثاني، بحسب الصحيفة، بحظر الصادرات من النفط الروسي بموجب العقود الموقعة، إلى الدول التي يتم فيها تضمين شرط "السقف السعري"، مشيرة إلى أن الرد الثالث هو إدخال شرط السعر الإرشادي والحد الأقصى للخصم على خام "الأورال" الروسي مقارنة بخام "برنت" وحظر البيع بخصم أعلى.

وكانت العقوبات الغربية على النفط الروسي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي، فيما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا لسعر النفط الروسي، الذي يتم توريده بالناقلات البحرية، بقيمة 60 دولارا للبرميل.