سفارة روسيا في برلين: لا علاقة لنا مع أي مجموعات إرهابية وغير قانونية في ألمانيا

أكد ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية لدى برلين، اليوم الأربعاء، أن السفارة لم تتلق إخطارا بشأن توقيف سيدة روسية، في إطار قضية التحضير لتنفيذ انقلاب في ألمانيا، نافيًا وجود علاقة للسفارة مع أي مجموعات إرهابية وغير قانونية في ألمانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال ممثل البعثة للصحفيين: «حتى الآن، لم تتلق السفارة الروسية في ألمانيا إخطارا من الجانب الألماني، بشأن توقيف مواطنة روسية في إطار القضية المذكورة».

وأوضح ممثل السفارة، أنه «في حالة تلقي طلب من السيدة الروسية، فإن البعثة الدبلوماسية ستوفر لها الدعم القنصلي والقانوني اللازم، في إطار الصلاحيات القائمة»، مضيفا أنه «سيتم إرسال طلب إلى مكتب المدعي العام الألماني، للوقوف على ملابسات الحادث».

وفي السياق، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أن أحد مواطني روسيا من بين الموقوفين، في إطار العملية الكبيرة ضد متطرفين يمينيين مزعومين، خططوا لتنفيذ انقلاب في البلاد.

وأوضح أن المشتبه بهم خططوا للانقلاب، ولتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة، وإجراء محادثات مع عدد من الولايات الألمانية، مؤكدًا أنه «لا توجد أسباب، للاعتقاد بأن مسؤولين روس دعموا مخطط الانقلاب».