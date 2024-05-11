أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وفاة أسير يحمل الجنسية البريطانية، ويدعى نداف بوبلابيل (51 عامًا).



وقال أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، في بيان مكتوب، اليوم السبت، إن الأسير البريطاني توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف طيران الاحتلال مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين.

وأضاف البيان: «تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة».

وفي إصدار مرئي، أوضحت القسام أن «والدة الأسيرة كانت قد جرى إطلاق سراحها في صفقة تبادل، فيما تُرك الابن يواجه مصيره للموت».

يذكر أن مقاطع الفيديو التي تبثها القسام عن الأسرى ومصيرهم، دائما ما تزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

ويُتهم نتنياهو، من قِبل أهالي الأسرى والكثير من الإسرائيليين بأنه يتجاهل مصير الأسرى، ويرفص إبرام صفقة تبادل، ويصر على مواصلة الحرب لحماية مستقبله السياسي.