محمود فوزي: الحقوق والحريات تتسع وتضيق وفقا لظروف الدولة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «مرشحنا طلب منا الانفتاح على جميع الآراء والتيارات المختلفة، وقال أكثر من مرة إن المجال العام انفتح بالحوار الوطني ولا مجال لإعادة إغلاقه».

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك انفتاحا في الحريات وما زال السعي مستمرا في هذا الشأن؛ من أجل خلق جمهورية جديدة ولذلك جرى رفع قانون الطوارئ، منوها بأن الحقوق والحريات تتسع وتضيق وفقا للظرف الذي تعيشه الدولة.

ولفت إلى أنه كلما كان الظرف استثنائيا تضيق مساحة الحقوق والحريات بشكل تلقائي، ولكن كلما اتجهت الدولة لمزيد من الاستقرار والرخاء والتنمية كلما اتسعت معها مسألة الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي متجه للاستقرار والتنمية ومزيد من الاتساع في الحريات.

ووجه حديثه للمصريين قائلا: «نأمل في مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية، ومحدش يقول إن الرئيس ناجح ناجح، وأدعو كل مصري ومصرية للنزول إلى الانتخابات في اليوم الأول والساعات الأولى، وصوتكم هيعمل فرق ودي بلدنا، وكل أسرنا لازم تكون موجودة وندعم شبابنا ونوعيهم وندربهم على المشاركة والتنمية السياسية».