ماذا فعلت المقاطعة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة في العلامات التجارية العالمية؟

ما زالت حالة المقاطعة الموسعة في الشرق الأوسط للمنتجات الأمريكية والأوروبية، مستمرة مع استمرار العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما تسبب في خسائر فادحة لبعض للعلامات التجارية العالمية.

ستاربكس خسائر وتراجع القيمة السوقية

وصلت خسائر شركة "ستاربكس" إلى 11 مليار دولار، حيث نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الأسابيع الأخيرة كانت مليئة بالاضطرابات بالنسبة للشركة، بعدما أدت حملات المقاطعة وإضراب الموظفين طلبا لتحسين بيئة العمل والأجور، وضعف الإقبال على العروض الترويجية إلى انخفاض في القيمة السوقية للشركة بـ10.98 مليار دولار.

وأوضحت المجلة أن أسهم "ستاربكس" تواجه أطول سلسلة خسائر منذ أول طرح لها في أسواق المال في عام 1992، حيث أكد التقرير أنه منذ 16 نوفمبر الماضي، انخفضت أسهم ستاربكس بنسبة 8.96%، وهو ما يعادل خسارة تقارب 11 مليار دولار، وسط تقارير عن تباطؤ المبيعات وضعف التجاوب مع عروض موسم العطلات.

وتمتلك "ستاربكس" أكثر من 35 ألف فرع حول العالم في 86 دولة، من بينها أكثر من 9 آلاف فرع في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

ماكدونالدز.. تراجع المبيعات بـ70%

وفي نهاية الشهر الماضي، نقلت رويترز عن شركة ماكدونالدز مصر، أن مبيعات السلسلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي.

وأكد أحد العاملين بالشركة أنها تكافح خلال الوقت الحالي من أجل تغطية نفقاتها، فيما سلطت وكالة الأنباء الضوء على تأثير المقاطعة في الدول العربية لـ"ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي" لأنها تدعم إسرائيل، مشيرة إلى أن فروع الوجبات السريعة الأمريكية والغربية مهجورة في العاصمة المصرية القاهرة.

وشهدت أسهم ماكدونالدز انخفاضات طفيفة يومي الثاني عشر والثالث والعشرين من أكتوبر، وهبط سهم مجموعة شركات ماكدونالدز، في أكتوبر، بنحو 1.89% من قيمته السوقية ببورصة نيويورك، وفقد السهم 4 دولارات من سعره ليسجل 246.18 دولار مقابل سعر افتتاح 251.38 دولار، بحسب ما نقلت "سي إن إن" الأمريكية.

كوكاكولا

ووفقا لسي إن إن، كانت شركتا بيبسيكو وكوكاكولا من بين العلامات التجارية التي واجهت انتقادات ودعوات واسعة للمقاطعة.

وحسب بيانات الشركة، فقد تكبدت كوكاكولا خسائر بسبب المقاطعة، وفقد سهم شركة كوكاكولا 1.68% من قيمته السوقية، في أكتوبر، ليسجل سعر السهم 52.8 دولار، مقارنة بقيمة فتح 53.76 دولار.

تأثير المقاطعة غير مسبوق

وقالت رويترز في تقرير سابق لها، إن حملات المقاطعة حققت تأثيراً غير مسبوق، في الدول التي تشتهر بتأييدها للفلسطينيين مثل مصر والأردن، فعلى الرغم من إبرام الدولتين معاهدات سلام مع إسرائيل قبل عقود، فإن تلك المعاهدات لم تؤدِ إلى تقارب شعبي ولم يصل صداها إلى مستوى الشعوب.

وأكدت وكالة الأنباء أنه لم يكن لحملات المقاطعة السابقة في مصر، أكثر الدول العربية اكتظاظاً بالسكان، مثل هذا التأثير سابقا.

حملات المقاطعة ليست الأولى

وقالت صحيفة التليجراف البريطانية، إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية مع اتهام الولايات المتحدة باشتعال التوترات في الشرق الأوسط.

ففي السنوات السابقة، أجبر المتظاهرون في لبنان وحتى لندن بعض مقاهي ستاربكس على الإغلاق بسبب اتهامات بأن السلسلة تدعم إسرائيل، لكنها نفت الادعاءات وقالت إنها "منظمة غير سياسية".

وفي المملكة المتحدة، تعرض ماركس وسبنسر مؤخرا لانتقادات بسبب إعلان عيد الميلاد الذي أظهر قبعات حمراء وخضراء وفضية في مدفأة، والتي قال بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تشبه العلم الفلسطيني المحترق.

وقالت الشركة إن الإعلان التجاري كان يهدف إلى عكس موسم الأعياد واعتذرت "عن أي ضرر غير مقصود تسبب فيه".