حماس: حصار العدو الإسرائيلي منزل السنوار المُهدّم محاولة منه لصناعة نصر وهمي

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن «نتنياهو وحكومته النازية لم ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة، فالعدو ينكل بالمدنيين في مراكز الإيواء».

وأضاف في كلمة له بمؤتمر صحفي، مساء الخميس: «شعبنا لن يستسلم أمام مخططات العدو لتهجيره، وحصار العدو لمنزل السنوار المهدم أصلا محاولة منه لصناعة نصر وهمي»، العدوان طال البشر والشجر والحجر ولا مكان آمن في قطاع غزة، والهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن هناك 4 مستشفيات فقط هي العاملة في كامل القطاع بعد خروج 55 عن الخدمة، ولكن مهما بلغ زمن العدوان وطل مداه فالمقاومة تواصل جاهزة للتصدي، داعيا لضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة ووقف العدوان.

وأشار إلى أنه مع مرور أكثر من شهرين على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني، الذي استخدم فيها كل شيء في ترسانة السلاح الأمريكية ليس الإسرائيلية فقط، ومارس سياسة قذرة في التجويع والتعطيش وتلقى فيها دعم أمريكي وغربي، ولكن لن يمكن هذا كله العدو من إحراز نصر أو أي هدف من أهدافه العسكرية في غزة.

وتابع: «ندعو المؤسسات الدولية بالاطلاع على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبها، كما أن وكالة الأونروا لا تقوم بواجبها المطلوب وهناك عجز في واجبات الهلال الأحمر الفلسطيني».