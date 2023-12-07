متحدث حملة عبدالسند يمامة: مرشحنا يعارض الاستدانة من صندوق النقد

قال ياسر شورى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن المرشح لديه برنامج طموح يعتمد على فقه الأولويات، موضحًا أنه يتضمن البدء بمشروعات سريعة الربح والمردود، وإرجاء المشروعات طويلة المدى.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن البرنامج يتضمن إنشاء المشروعات القومية الكبرى الحالية عن طريق نظام التمويل التأجيري.

وأوضح أن النظام مرتبط بتولي مستثمر رئيسي المشروع القومي مقابل التأجير لمدة محددة من السنوات، ثم تؤول الملكية للدولة المصرية، قائلًا إن «مصر للطيران طبقت النظام في شراء طائرات إير باص ونجحت في تحديث أسطولها».

وذكر أن «المرشح الرئاسي ضد الاستدانة والاقتراض من صندوق النقد الدولي»، مشيرًا إلى أن «البديل الذي يطرحه مرتبط بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والتوجه نحو المشروعات».

وفي سياق آخر، لفت إلى أن «الحملة غطت معظم المحافظات بالوكلاء الموجودين لمتابعة سير العملية الانتخابية»، معقبًا: «اعتمدنا على التوكيلات العامة لتغطية أكبر عدد من اللجان، لنتيح فرصة أمام الوكيل أو المندوب للحركة في أكثر من لجنة في المحافظات المختلفة».

وأكمل: «هناك لجان على مستوى ٢٧ محافظة، بقدر الإمكان تتم تغطيتها بالوكلاء والمندوبين لحضور عمليات التصويت والفرز، طبقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات».