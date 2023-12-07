الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة نصفهم من عمال غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 42 مواطنا، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من عمال غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

فمن الخليل، بحسب الوكالة، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من الخليل، وهم: الشقيقان حميدان وعبد جمال ارطيش، من بلدة ترقوميا غربا، وخلدون البطاط، وخالد حسين بطاط، وعمر أنور إسماعيل الطل، وإبراهيم علي بطاط، والشقيقين أيمن، ويحيى يوسف إسماعيل الطل، والدكتور زيد أبو دية، وجميل منسية، وأسامة القيسية، ومحمد أبو هوادا القيسية، ومجدي محمد منصور القيسية، من بلدة الظاهرية جنوبا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 19 عاملا من غزة يقطنون في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال جلال عويجان ومعن أبو لاوي وخليل زكريا، من البلدة القديمة من مدينة نابلس، ومواطنين من عمال غزة، وهما: محمود أحمد خليل السكسك، وناجي حرب حمدان أبو جامع، في قرية قوصين غرب نابلس.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة ربحي أبو شعيرة (40 عاما) من مخيم العزة، ومحمد رأفت أبو سرور (23 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثلاثة آخرين من عمال قطاع غزة، في مخيم الدهيشة جنوبا.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

كما يواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.