باكستان: مقتل رجل بعد هجوم الأسود عليه في حديقة حيوان بإقليم البنجاب

شهدت مدينة بهاولبور الواقعة في إقليم البنجاب بوسط شرق باكستان، إغلاق "حديقة حيوان شيرباج" لحين اكتمال التحقيقات بشأن حادث أسفر عن مقتل رجل بعد هجوم الأسود عليه، بحسب ما قاله علي عثمان بخاري، المسؤول في حديقة الحيوان، لقناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم الخميس.

وأمر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بالبنجاب، محسن نقفي، بتشكيل لجنتين منفصلتين للتحقيق بشأن الحادث الصادم.

وأفادت إدارة حديقة الحيوان بعدم التعرف على الجثة بعد.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير الأولي لتشريح الجثة، أن الأسود مزقت أوصال الضحية، كما أشارت إلى أن الرجل حاول الدفاع عن نفسه، إلا أن الحيوانات المفترسة هاجمته حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

وقالت إدارة حديقة الحيوان إنه لم يتم بعد معرفة كيف تمكن الرجل من دخول قفص الاسود.